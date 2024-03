Le Real Madrid fait appel pour la sanction de Bellingham

Le match entre le Real Madrid et Valence a fait couler de l’encre. Entre le scandale de l’arbitrage et la grosse blessure de Diakhaby, le dossier est loin d’être réglé. D’autant plus que le Real Madrid a décidé de faire appel de la sanction de Jude Bellingham (20 ans), expulsé en fin de match pour protestation.

«Nous avons fait appel parce que nous pensons que la sanction est exagérée», a d’abord assuré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse. «Ce n’était pas une insulte, c’est écrit dans le procès-verbal. Ils ont évalué l’agressivité avec laquelle il s’est approché de l’arbitre. Bellingham proteste, comme tout le monde. Beaucoup le font de manière plus exagérée que lui. Et rien de plus. Nous ne pensons pas que la sanction soit juste», a ensuite justifié le technicien italien. L’Anglais lui-même n’a pas compris sa sanction, de deux matchs.