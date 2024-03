Real Madrid : Bellingham ne comprend pas sa suspension

Le Real Madrid a hier soir assuré sa qualification face à Leipzig, malgré un match poussif de la part des Madrilènes (1-1). Jude Bellingham pourra disputer les 1/4 de finale de Ligue des Champions, il y avait pourtant un risque de suspension pour un trop-plein de cartons jaunes lors du match. Il ne pourra cependant pas jouer les deux prochains matchs de Liga, suspendu après un carton rouge pour s’être adressé à l’arbitre de manière "agressive" et l’avoir récriminé à Valence samedi dernier. À la fin de la rencontre contre Leipzig, le numéro 5 du Real a réagi à sa suspension.

« Je n’ai rien dit d’offensant, je n’ai rien dit de différent de ce que mes coéquipiers ont dit et je pense que parfois, parce que je suis nouveau, ils veulent faire de moi un exemple. En fin de compte, je dois être responsable de mes actes et je ne suis pas fier, mais je pense que deux matches pour cela est un peu ridicule, mais si c’est deux matches, je dois prendre mes responsabilités et j’applaudirai depuis les tribunes » s’est résigné le milieu de terrain au micro de la Movistar +.