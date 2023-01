Marco Asensio se voit rester longtemps au Real Madrid

La suite après cette publicité

Déterminant lors du succès étriqué du Real Madrid à Villarreal (2-3), en Coupe du Roi, ce jeudi, Marco Asensio s’est exprimé après la rencontre au sujet de son avenir. En fin de contrat en juin 2023, le natif de Palma a confié vouloir s’installer dans la durée à Madrid, tout en étant conscient que la balle n’était plus dans son camp.

«J’aimerais renouveler et continuer encore pendant de nombreuses années, mais cela ne dépend pas que de moi. Pour moi, l’important est d’être heureux dans le football et j’espère que ce sera au Real Madrid », a confié le joueur de 26 ans. Lié à de nombreux clubs l’été dernier, l’ancien joueur de Majorque avait préféré rester au Real Madrid. Cette saison, Marco Asensio a disputé 11 matches de Liga avec les Merengues, inscrivant un seul petit but.

