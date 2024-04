La soirée complètement dingue de Cristiano Ronaldo

45 minutes de spectacle. Mardi soir, Al-Nassr se déplaçait sur la pelouse de l’Ahba Club, équipe engluée dans le bas de tableau de la Saudi Pro League. Un match décisif pour cette course à la deuxième position, pendant lequel un homme s’est illustré. Sans surprise, c’est Cristiano Ronaldo. La vedette portugaise a ainsi inscrit un triplé en première période, rien que ça, avant de sortir à la pause.

De sacrés buts, avec un missile sur coup franc dès la 11e minute de jeu pour ouvrir le score. Puis, une deuxième réalisation sur coup franc, cette fois tout en douceur, plaçant parfaitement le cuir hors de portée du gardien (21e). Enfin, son troisième et dernier but de la soirée, une véritable œuvre d’art. Parti dans le dos de la défense, il a lobé le gardien rival avec un superbe ballon piqué (42e). Entre-temps, il avait offert une passe décisive à Sadio Mané, puis, il a délivré une deuxième offrande à Abdulmajeed Al Sulaiheem juste avant la pause (45e).

Vers une saison record

Il a ensuite été remplacé à la mi-temps. Trois buts et deux passes décisives en 45 minutes donc, et des statistiques affolantes sur ses dernières sorties avec Al-Nassr. Il a ainsi inscrit 8 buts sur ses 4 derniers matchs, et son total sur la saison se porte à 42 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues. Du haut de ses 39 ans, il est aussi en train de s’approcher de Lionel Messi, qui totalise 65 buts sur coup franc en carrière, contre 63 pour le Portugais qui a dépassé Diego Maradona dans ce registre hier.

En signant le 65e triplé de sa superbe carrière, la légende de Manchester United et du Real Madrid affiche 29 buts en Saudi Pro League. Des chiffres qui feraient de lui le deuxième classé au Soulier d’Or derrière Harry Kane, qui totalise 31 buts en Bundesliga. C’est aussi plus que Kylian Mbappé (24) même si, forcément, c’est à relativiser compte tenu du niveau des championnats en question. Mais pas de doute, malgré ses 39 ans, Cristiano Ronaldo a encore faim !