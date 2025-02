La grosse annonce de la Juventus sur Kolo Muani

Les débuts de Randal Kolo Muani avec la Juventus sont presque idylliques. En quatre matches de Serie A, le Français a déjà marqué 5 buts et délivré une passe décisive. S’il s’est retrouvé impuissant lors de la double confrontation en barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, l’avant-centre reste tout de même très apprécié par son club et le public italien. Prêté par le PSG, le joueur de 26 ans pourrait même rester plus longtemps que prévu du côté de Turin.

Dans des propos accordés à Prime Video Sport, Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Vieille Dame, a expliqué que le club turinois veut conserver l’ancien Nantais au moins une saison supplémentaire : «je peux garantir que Randal Kolo Muani est très heureux d’être avec nous. Notre relation avec le PSG est excellente, nous essaierons de garder Randal pour la saison prochaine également. Nous sommes très confiants que cela se réalisera. » De quoi relancer l’attaquant, qui était en grandes difficultés au Parc des Princes.