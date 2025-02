Sans club, ces 6 joueurs passés par la France connaissent des fortunes diverses

En France et dans les autres clubs du Big 5 européen, le mercato a refermé ses portes lundi soir. S’il on a connu l’un des marchés des transferts hivernaux les plus animés de l’histoire, il n’empêche que certains joueurs sans contrat, et non des moindres, sont restés une fois encore à quai, après avoir déjà échoué à retrouver un club l’été dernier. Si certains sont en train de trouver une solution pour rebondir, ne serait-ce que quelques mois, d’autres ne voient toujours rien venir, et ce, pour différentes raisons. Focus sur ces six anciennes stars ayant évolué (ou formés) en France qui connaissent des fortunes diverses cet hiver.

De multiples options pour Paul Pogba, une ultime opportunité pour Ben Yedder ?

On commence bien évidemment par Paul Pogba. La situation du joueur est particulière. Le champion du Monde 2018 est actuellement suspendu et ne pourra pas jouer avant le 11 mars. Si la date se rapproche, nul ne sait où en est l’ancien international tricolore de 31 ans. Si son dernier match remonte au 3 septembre 2023 et 29 minutes disputées avec la Juventus, il faut surtout remonter au mois d’avril 2022 pour trouver trace d’un temps de jeu supérieur à une mi-temps, c’était alors avec Manchester United. Depuis, une dizaine d’apparitions, jamais plus d’une vingtaine de minutes et plus rien depuis 15 mois. C’est la première raison pour laquelle, l’OM et d’autres clubs ne sont pour l’instant pas allés sur Pogba. Les deux autres raisons étant ses émoluments financiers et surtout la capacité du club qui va accueillir le joueur à encaisser la tempête médiatique qui va en découler et l’impact sur le vestiaire. La MLS (qui peut recruter jusqu’au 23 avril) est une possibilité, de même que le Brésil (28 février) ou la Turquie (11 février) pour une mission de courte durée, avant le grand saut l’été prochain.

Si Paul Pogba est la tête de gondoles des joueurs sans club, comment ne pas évoquer la situation de Wissam Ben Yedder. Empêtré dans des problèmes extrasportifs qui pourraient lui coûter très cher, l’ancien buteur de l’AS Monaco n’en reste pas moins un attaquant qui a compté en Ligue 1 ces dernières années. La tentation de relancer WBY est grande pour quelques formations dans le besoin. Si Montpellier n’a pas été au bout de la démarche et que l’ancien international tricolore ne sait pas de quoi son avenir judiciaire sera fait, la formation de Venise en Italie est récemment venue aux nouvelles. Une porte de sortie inattendue qui pourrait bien faire les affaires de Ben Yedder, d’autant que les clubs italiens peuvent encore recruter des joueurs libres jusqu’au 25 février prochain.

Ca se bouscule pas pour Serge Aurier et Faitout Maouassa

Autre gros joueur à être en difficulté cet hiver, Serge Aurier. Libre depuis l’été dernier, l’ancien du PSG, de Tottenham et de Villarreal, avait toujours réussi à rebondir, que ce soit en fin de mercato d’hiver ou d’été. Mais cette fois-ci, personne n’est venue frapper à la porte du vainqueur de la CAN 2024. C’était il y a quasiment un an jour pour jour, depuis peu ou pas grand-chose en dépit de quatre bouts de matches disputés avec Galatasaray entre février et mai dernier. Le joueur de 32 ans, qui continue de s’entraîner et de garder la forme à Dubai, attend un appel ou une approche concrète qui ne vient pas. Cette situation est vécue aussi par Faitout Maouassa.

Et pour l’ancien Rennais, la dégringolade a été aussi impressionnante que rapide. Seulement âgé de 26 ans, le piston gauche n’y arrive plus et son nom a totalement disparu de la circulation et n’a absolument pas été évoqué cet hiver. Pourtant, son retour gagnant à Montpellier durant la saison 2022-23 laissait augurer des jours meilleurs pour l’ancien international espoir passé par Rennes, Nîmes et le FC Bruges. Mais deux prêts compliqués à Lens (3 apparitions) puis à Grenade (6 apparitions) ont refroidi bien des clubs. Si bien qu’il n’a plus joué depuis mai 2024 et un match de Liga avec le club espagnol. Mais tout n’est pas perdu encore puisque deux exemples sont là pour redonner de l’espoir à tous ces anciens joueurs sans club aujourd’hui.

Layvin Kurzawa et Bouna Sarr sur le point de rebondir !

Layvin Kurzawa, libre depuis l’été dernier, a vu de nombreux clubs venir aux renseignements ces dernières semaines, de Leganés à Watford en passant par Twente ou Montpellier. Mais c’est bien du côté du Portugal et de Boavista que l’ancien international tricolore, qui redouble d’efforts pour conserver la forme à l’aide d’un préparateur physique pourrait rebondir. Selon nos informations, l’ex du PSG pourrait rapidement passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 mois, encore faut-il que Boavista puisse recruter, le club de Gérard Lopez étant sous la peine d’une interdiction de recruter. A Boavista ou ailleurs (Kurzawa dispose d’autres pistes), l’objectif du principal intéressé est de retrouver les terrains et ses sensations avant pourquoi pas d’entamer un nouveau challenge dès le mois de juin.

C’est exactement la même situation que vit aussi Bouna Sarr. L’ancien du Bayern Munich, épargné par les blessures et de retour à son meilleur niveau, s’est entraîné tout l’hiver à Dubai en compagnie de Serge Aurier notamment et entrevoit le bout du tunnel. Le piston droit de 33 ans est en discussion avancée avec trois clubs. Selon nos informations, il s’agit d’un club européen et de deux autres formations, plus exotiques cette fois-ci pour un contrat de courte durée avant de rebondir l’été prochain dans un club plus ambitieux sportivement parlant…