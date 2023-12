Allemagne : l’étonnante raison d’un éventuel retour de Toni Kroos

C’est une information qui fait bien parler outre-Rhin. A quelques encablures du prochain Euro en Allemagne, Toni Kroos pourrait alors faire son retour avec la Mannschaft. Alors qu’il avait pris sa retraite internationale quelques jours après la fin de l’Euro 2021, son départ concorde, sûrement indépendamment, à la descente aux enfers de la sélection. Et alors que son éventuel comeback n’était considéré que comme une rumeur jusque-là, cette dernière a pris de l’épaisseur ces dernières heures.

En effet, comme le rapporte Bild, le milieu de terrain du Real Madrid envisagerait de plus en plus sérieusement cette idée alors que Julian Nagelsmann serait clairement favorable à son retour. Le média allemand avance alors une raison surprenante à son retour. En effet, la raison qui ferait actuellement chavirer le joueur de 33 ans serait l’idée de savoir que ses enfants puissent le voir jouer sous les couleurs de l’Allemagne. Le destin de la Mannschaft repose donc sur ses fils Leon (10 ans), Fin (4 ans) et sa fille Amélie (7 ans) !