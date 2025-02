Álex Baena revient sur le prétendu coup de poing de Valverde

C’est une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Le Real Madrid recevait Villarreal, le 8 avril 2023. Le Sous-marin jaune s’était imposé (3-2), mais ce qui avait le plus retenu l’attention s’était déroulé à l’issue de la rencontre. Federico Valverde aurait attendu Álex Baena dans le parking du stade, et lui aurait asséné un coup de poing. Un acte qui aurait été déclenché par des propos de l’Espagnol durant le match, puisqu’il aurait ironisé sur la fausse couche de la femme du Merengue afin de le faire sortir de ses gonds.

Presque deux ans après les prétendus faits, qui avaient motivé Baena à déposer une plainte, classée sans suite, celui-ci est revenu sur cet épisode. Dans une interview accordée à Sport, il a tenté de mettre en lumière le fait que beaucoup le résument à cet incident : « Les gens ne me connaissent pas en dehors du terrain et se contentent de ce qui s’est passé, de ce qu’ils voient sur le terrain. Il est vrai que je suis très différent sur le terrain : je suis très conquérant, très compétitif, et peut-être que dans certaines actions je dépasse les bornes, mais ce n’est jamais par méchanceté ou pour faire du mal. » Depuis, l’attaquant de 23 ans a recroisé son vieil ennemi à trois reprises en Liga, sans incident.