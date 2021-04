FC Barcelone : les détails du contrat qui attend Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Peu à peu, l'avenir de certains joueurs plutôt cotés commence à s'éclaircir. Et parmi les superbes opportunités que va nous offrir le prochain mercato estival, il y a le «Kun» Agüero. Du haut de ses 32 ans, le buteur argentin est en fin de contrat avec Manchester City, et son futur départ a déjà été officialisé. Un joli coup pour toute grosse écurie souhaitant renforcer son secteur offensif.

Et dans cette course, il semble y avoir un club en pole position : le FC Barcelone. En manque de véritable buteur, les Catalans souhaitent s'offrir un duo Haaland-Agüero. Si l'arrivée du cyborg norvégien s'annonce très compliquée, pour des raisons financières principalement, l'ancien de l'Atlético est lui abordable. Et surtout, il est très proche de Lionel Messi, ce qui pourrait être un argument majeur pour convaincre le numéro 10 blaugrana de prolonger son contrat.

Deux ans de contrat

Comme l'explique Sport, le FC Barcelone est prêt à offrir un contrat de deux ans au joueur. Les négociations entre les deux parties ont déjà bien avancé, et le joueur serait très intéressé par la possibilité de revêtir le maillot du Barça. De son côté, Mundo Deportivo dévoile que Joan Laporta va cependant devoir mettre la main à la poche pour l'enrôler.

Il faudrait ainsi mettre un salaire de 12 millions d'euros brut sur la table, ce qui, dans le cas du Barça, correspondrait à un salaire net de 6 millions d'euros. Un montant conséquent compte tenu de la crise financière traversée par le club, surtout pour un joueur qui devrait a priori avoir un rôle secondaire. Affaire à suivre donc...