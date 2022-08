Edinson Cavani joue avec les nerfs de ses courtisans

La suite après cette publicité

Nous sommes le 5 août, la saison reprend demain pour la plupart des grands championnats européens et Edinson Cavani n'a toujours pas trouvé de club. Libre depuis son départ à la fin de son contrat de Manchester United, l'attaquant a pourtant de nombreux courtisans. On l'a cité du côté de Nice mais surtout en Liga et en Serie A où Villarreal, Monza et la Salernitana lui ont fait des propositions.

C'est justement de cela dont il est question. Voilà un moment que ces offres lui ont été faites et il joue la montre. Actuellement en Uruguay où il s'entraîne afin d'être au mieux le jour de reprendre le chemin de l'entraînement collectif, il attend patiemment qu'une meilleure opportunité se présente à lui. En réalité, comme l'affirme Sky Sport Italia, il espère disputer la Ligue des Champions.

Cavani joue la montre

Bien sûr, le Sous-marin jaune ne lui offre pas cette possibilité, et encore moins les deux clubs italiens dont l'un est promu et l'autre joue le maintien. La formation entraînée par Unai Emery, qu'il a bien connu au PSG, l'attend pourtant de pied ferme depuis plusieurs jours maintenant. Un accord a même été trouvé il y a près de trois semaines mais El Matador ne s'est toujours pas décidé à accorder le grand oui final.

La direction espagnole met donc la pression pour le presser de se décider, de crainte également que de meilleures propositions arrivent sur le bureau de son demi-frère et représentant, Walter Guglielmone. Selon Sky Italia, Salernitana a aussi fait une belle offre en proposant un contrat à 3 M€ la saison et surtout une prime de 100 000 € par but inscrit. De quoi donner envie de marquer à tous les matchs.