PSG : la réaction de Khvicha Kvaratskhelia après son premier but

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face à l’AS Monaco (4-1) grâce notamment à un doublé d’Ousmane Dembélé. Mais un peu plus tôt dans la soirée, la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il feintait tout le monde dans la surface avant d’ajuster Majecki. Après le match, il s’est exprimé au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«C’est le meilleur sentiment de marquer comme ça, devant les supporters. Je suis heureux d’être ici, je suis le plus heureux ce soir. Je travaillais là-dessus et je voulais que ça arrive rapidement (ndlr : de marquer avec Paris). Je dois continuer à travailler dur pour aider cette équipe incroyable. Tout va bien ici, il faut qu’on continue de se concentrer fort sur notre football et je suis fier d’être ici», a-t-il ainsi lancé. Une soirée de rêve donc.