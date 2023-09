Une star internationale veut devenir président du Real Madrid, le PSG déjà mis sous pression

Nadal candidat à la présidence du Real Madrid

En Espagne, Florentino Pérez a peut-être du souci à se faire car une légende du sport mondial s’est portée candidat pour succéder au légendaire président madrilène. Comme le rapporte AS, Rafael Nadal, légende du tennis, a déclaré à Movistar qu’il aimerait «devenir président du Real Madrid !» et ainsi prendre la suite de Florentino Pérez ! «Je n’ai pas ce rêve mais j’aimerais le faire. Mais aujourd’hui, nous avons le meilleur président possible. Ensuite, la vie prend de nombreux tournants et il faut se demander si on est qualifié pour certaines choses.» Et l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a également ouvert les bras à une arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. «Peut-être qu’un attaquant de plus serait bien, je le pense aussi. Un transfert spectaculaire a été réalisé avec Bellingham. Mbappé ? Oui, bien sûr, je n’ai aucun problème avec Mbappé. Au contraire. Je serais ravi s’il venait. Bien sûr que j’aime Mbappé. Qui n’aime pas Mbappé ?» On pourrait presque croire que Nadal est en campagne électorale… Affaire à suivre !

Le PSG de Luis Enrique n’a pas le droit à l’erreur

En France, on va assister à la grande entrée en matière du PSG contre le Borussia Dortmund ce soir ! Pour le journal L’Équipe, c’est «le Paris de l’attaque. Le PSG commence ce soir sa campagne européenne en misant à fond sur l’offensive. Avec Dembélé, Ramos, Kolo Muani et Mbappé, Luis Enrique a le choix pour aligner un trident haut de gamme. La réception de Dortmund constituera un premier baromètre des changements opérés par le club parisien.» Même son de cloche en Une du journal Le Parisien qui placarde que «le nouveau PSG part à l’assaut de l’Europe.» Dans ses pages intérieures, La Provence indique que «le PSG et Luis Enrique sont déjà sous pression» avec deux matches de haut vol avec Dortmund et le Classique contre l’OM, dimanche. Le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur s’il veut s’éviter une crise. En Allemagne, l’Abendzeitung estime que «l’aventure de la Ligue des champions commence à Paris» pour le Borussia Dortmund !

Guardiola veut créer une dynastie

En Angleterre, là aussi la reprise de la Ligue des Champions fait les gros titres, c’est le cas partout en Europe mais particulièrement dans le pays du champion en titre, Manchester City ! Comme le placarde le Daily Star ce matin, les Cityzens doivent «garder le cap» car pour Pep Guardiola : «gagner une fois n’a rien d’exceptionnel… nous devons recommencer», a déclaré le coach espagnol, lançant un défi à ses joueurs. Le Daily Mirror estime de son côté que «Pep veut construire une dynastie à City et ordonne à ses champions d’être avides de gloire européenne.» Rien que ça !