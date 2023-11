LdC (F) : scandale arbitral à Madrid

Quand on parle du Real Madrid en Ligue des Champions, on salue à juste titre les 14 sacres continentaux glanés par les Merengues. Mais parfois, on parle également d’un arbitrage plus que favorable. Et visiblement, ça marche aussi avec les féminines. Ce soir, l’équipe merengue affrontait le Chelsea de la star australienne Sam Kerr dans le groupe D, celui du Paris FC. Les Madrilènes ont ouvert le score par Olga Carmona avant que les Londoniennes égalisent grâce à Niamh Charles et prennent les devants par Sam Kerr.

C’est alors que la polémique est arrivée. Alors que Jessie Fleming faisait faute sur Athenea des Castillo largement en dehors de sa surface de réparation, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty transformé par Carmona. Pas de VAR pour vérifier : 2-2. Les Blues pensaient quand même réussir à l’emporter sur la dernière action… mais le but de Charles a été annulé pour un hors-jeu très contesté.