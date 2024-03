Ligue 1 : en infériorité numérique, le PSG s’impose au Vélodrome contre l’OM

C’était le match tant attendu de cette 27e journée de Ligue 1. En effet, dans un Vélodrome incandescent et loin d’être calmé par la pluie battante sur la Canebière ce dimanche, l’OM recevait le PSG pour un 107e Classique de l’histoire. Malgré plusieurs absences de taille (Clauss, Sarr, Rongier), les Phocéens avaient bon espoir de créer l’exploit pour renouer avec le succès en Ligue 1. En face, Luis Enrique faisait dans le… Classique en alignant son équipe-type pour ce rendez-vous de gala. Sur le départ en fin de saison, Kylian Mbappé était d’ailleurs titulaire et héritait même du brassard de capitaine avec l’absence de Marquinhos. Restant sur 19 matches sans défaite au Vélodrome, les Marseillais ont concédé la première occasion du match alors que Fabian Ruiz a loupé une grosse occasion face au but vide (5e). Bien rentrés dans leur rencontre, les visiteurs pouvaient s’appuyer sur un Ousmane Dembélé percutant et qui a fait mal à l’OM en repiquant souvent dans l’axe. Et malgré deux grosses opportunités d’Aubameyang, pas assez dangereux pour Donnarumma (14e), et de Jordan Veretout qui est venu toucher le poteau droit avec sa belle frappe du gauche, le club de la capitale a encore accéléré vers la demi-heure de jeu. Alors que Dembélé a trouvé Randal Kolo Muani dans la surface, ce dernier a été trop prévisible pour Pau Lopez qui lui a récupéré le ballon dans les pieds (29e). Passeur sur l’action précédente, l’ancien du Barça a trop croisé sa frappe sur la tentative suivante (30e). Mais alors que l’on se dirigeait vers un nul vierge et logique vu la belle bataille entre les deux équipes, la rencontre a basculé à la 40e minute de jeu. Au duel avec Aubameyang, Lucas Beraldo s’est rendu coupable d’un coup d’épaule appuyé sur l’ancien du Borussia Dortmund. Alors qu’il a d’abord échappé à un carton jaune, le défenseur brésilien a finalement été exclu après visionnage de la VAR (40e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 59 26 39 17 8 1 62 23 2 Brest 50 27 17 14 8 5 37 20 3 Monaco 49 27 14 14 7 6 52 38 4 Lille 46 27 15 12 10 5 39 24 5 Nice 43 27 6 12 7 8 28 22 6 Lens 42 27 7 12 6 9 36 29 7 Marseille 39 26 12 10 9 7 40 28 8 Rennes 39 27 7 10 9 8 40 33 9 Reims 39 27 -1 11 6 10 35 36 Voir le classement complet

Et alors que l’on pensait que les hommes de Jean-Louis Gasset allaient revenir de la pause avec le couteau entre les dents avec cette supériorité numérique, il n’en a rien été. Bien plus incisifs que leurs adversaires en début de second acte, le PSG s’est dangereusement rapproché des buts de Pau Lopez. Déjà mis en alerte sur une action à deux entre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, les Marseillais ont pris l’eau suite à la sortie sur blessure de Chancel Mbemba. Sur l’action qui a suivi la sortie du roc congolais, Marseille a concédé l’ouverture du score sur une action d’école. Lancé sur la droite par Vitinha, Ousmane Dembélé a servi à nouveau le milieu portugais qui a trompé Lopez d’une frappe limpide du pied droit (0-1, 53e). Sonnés, les Marseillais ont essayé de repartir de l’avant. Mais à l’instar du but refusé par Jordan Veretout pour une position de hors-jeu de Luis Henrique (58e), rien n’a souri aux locaux sur cette rencontre qui a commencé à sérieusement s’emballer au fil des minutes. Et avec les sorties de Kylian Mbappé et de Dembélé, le PSG a reculé pour laisser l’OM faire ses offensives et tenter de revenir dans la partie. Pourtant, malgré plusieurs offensives plus ou moins tranchantes (78e), les coéquipiers de Leo Balerdi ont été piégés sur un nouveau contre rondement mené par le club de la capitale. Trouvé à l’issue d’une offensive éclair, c’est l’entrant Gonçalo Ramos qui n’a laissé aucune chance à Pau Lopez du pied gauche (0-2, 85e). Pouvant s’appuyer sur un Gianluigi Donnarumma très rassurant en fin de rencontre (88e), le PSG est donc reparti victorieux de l’enfer marseillais. Avec ce succès, le club de la capitale se rapproche toujours plus d’un Hexagoal qui leur tend les bras. Dans le même temps, les Parisiens se rassurent avec un mois d’avril qui sera déterminant pour donner un avis sur cette cuvée 2023-2024. De son côté, l’OM peut regretter de ne pas avoir mieux exploiter ses offensives et sa supériorité numérique. Avec ce nul frustrant, Marseille stagne à la 7e place et manque l’occasion de revenir à hauteur de Lens.