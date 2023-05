JT Foot Mercato : le Bayern Munich implose de toutes parts

Fin de saison de tous les dangers pour le Bayern…

Rien ne va plus en Bavière. Hier, le Bayern s’est encore incliné en Bundesliga, cette fois face à Leipzig (3-1). Une défaite qui fait mal et qui pourrait coûter cher pour le titre de Champion d’Allemagne. En effet, le Borussia Dortmund a un énorme coup à jouer cette année pour être sacré. Mais Thomas Tuchel ne veut rien lâcher, même si cette défaite va laisser des traces. «La saison n’est pas encore finie. Nous verrons après la dernière journée de championnat. Nous voulions vraiment que ce soit différent. J’en suis responsable. Vous pouvez être sûrs que les deux prochains jours seront extrêmement difficiles pour moi. Personnellement, j’ai beaucoup de mal à supporters les défaites», a déclaré l’Allemand en conférence de presse.

…avant un mercato agité

Cette équipe du Bayern semble en fin de cycle avec plusieurs joueurs sur le déclin. Et certains ont clairement envie d’aller voir ailleurs. Si on croit les dernières informations sur le sujet, Joshua Kimmich veut relever un nouveau défi et serait prêt à partir cet été. Le FC Barcelone a fait du milieu allemand une priorité, mais n’est pas seul sur le dossier. Manchester City et Pep Guardiola ont senti le bon coup et veulent s’offrir Kimmich en proposant un échange un peu fou avec João Cancelo, déjà prêté au Bayern par City. Pour le remplacer, Bild rapporte que Declan Rice est très apprécié par la direction bavaroise. Sadio Mané, lui n’est arrivé que l’été dernier, mais le Sénégalais veut clairement fuir lors du prochain mercato. Après une saison compliquée, tant sur le plan physique que relationnelle, l’attaquant a plusieurs options pour son mercato. The Sun expliquait cette semaine que le joueur de 31 ans a 5 possibilités face à lui. En effet, quatre clubs de Premier League voudraient profiter de l’aubaine. Dans les courtisans, on retrouve Chelsea, Arsenal, Newcastle et Liverpool, sauf qu’un retour chez les Reds n’est pas dans les plans de Mané. Enfin, il pourrait être tenté par une expérience dans un nouveau championnat puisque Naples pense à lui pour succéder à Victor Osimhen. Un joueur que veulent recruter les Bavarois, qui ne sont pas contre inclure Mané dans le deal. La question de l’avenir de Thomas Müller se posera également. L’attaquant allemand a plusieurs options : soit mettre un terme à sa carrière, soit tenter l’aventure en MLS ou en Arabie saoudite. Bouna Sarrr est lui aussi poussé vers la sortie. Loin d’être un joueur majeur dans l’effectif bavarois, l’ancien Marseillais garde tout de même une belle cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, des clubs de première partie de tableau de Ligue 1 à la recherche d’un latéral droit cet été ont coché son nom. Des clubs étrangers sont également à l’affût pour récupérer le joueur de 31 ans. Dans le sens des arrivées, le Bayern est à la recherche d’un numéro 9 de classe mondial. Après sa saison exceptionnelle Victor Osimhen est ciblé. Mais selon la presse italienne Dušan Vlahović est aussi dans les petits papiers du géant bavarois. Affaire à suivre !

