Bundesliga : le Bayern Munich sombre face à Leipzig et peut perdre le titre !

C’était le match à suivre en Allemagne ce samedi après-midi. Le Bayern Munich avait l’occasion de presque assurer son titre de Bundesliga en cas de victoire dans le choc face au RB Leipzig. La formation de Thomas Tuchel, avec un succès, pouvait valider son titre de Champion d’Allemagne dimanche si Dortmund ne s’imposait pas face à Augsbourg. Mais pour cela, il fallait d’abord s’imposer face au 3e de Bundesliga. Ce qui n’était pas une mince affaire. Pour ce choc, Thomas Tuchel misait sur une formation assez offensive avec Gnabry, Muller, Coman et Musiala alors que Leipzig se présentait avec Nkunku et Simakan dans son onze de départ.

Tout commençait très bien pour les Bavarois qui dominaient la rencontre et se procuraient les premières occasions. Joao Cancelo, très fort avec ballon et très offensif dans le système de Tuchel, donnait des bons ballons à Muller et Coman. Mais les deux hommes ne trouvaient pas la faille. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir le Bayern Munich ouvrir le score logiquement. Sur une déviation de Muller, Gnabry surprenait son monde en envoyant une frappe précise dans l’angle fermé (1-0, 25e). Une entame parfaite. On s’attendait alors à regarder un match tranquille et une victoire gérée.

Mais voilà, tout a basculé en seconde période et on se dirige vers un tremblement de terre en Allemagne. Pourtant, devant au score, le Bayern Munich se découvrait souvent sur ses offensives et ne semblait pas vraiment gérer la rencontre. Sur un coup franc offensif, le Bayern se faisait surprendre en contre. Seul face à 3 joueurs de Leipzig, Kimmich ne pouvait empêcher Konrad Laimer de crucifier Sommer (1-1, 65e). Le début du doute pour les Bavarois qui ont sombré ensuite de manière étonnante. Animée par la peur du mauvais résultat, la formation de Thomas Tuchel multipliait les erreurs et encaissait même un second but ! Leipzig obtenait un penalty sur une faute de Pavard que transformait sans trembler Nkunku (2-1, 76e).

Un coup de tonnerre dans une Allianz Arena qui n’y croyait pas et qui semblait sonné. Et rien n’allait s’arranger. Quelques minutes plus tard, sur une main de Noussair Mazraoui dans la surface, l’arbitre sifflait un second penalty. Cette fois-ci, Nkunku laissait Dominik Szoboszlai s’en charger. Le Hongrois assurait et scellait la victoire de son équipe (3-1, 86e). Le Bayern Munich concède sa première défaite à domicile de la saison et n’a plus son destin en main. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les Bavarois peuvent perdre le titre si Dortmund remporte ses deux derniers matchs. C’est un véritable séisme au club qui s’apprête à faire de gros changements cet été.