PSG : Serge Aurier se prononce sur la qualification à Anfield

Après la défaite au match aller à domicile contre Liverpool, dans une rencontre que le PSG a dominé de bout en bout sans parvenir à marquer, les Parisiens sont condamnés à l’exploit sur la pelouse d’Anfield ce mardi pour se hisser en quart de finale de Ligue des Champions. Un exploit que beaucoup d’anciens du club croient plus que réalisable. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien latéral brésilien Maxwell s’est montré confiant, déjà grâce au fait que «la règle du but à l’extérieur n’existe plus joue forcément un rôle. Mais bien au-delà de ça, il y a ce contrôle du PSG sur la rencontre. Je ne les vois pas changer de style. Les deux équipes se connaissent par cœur, il y aura du rythme, des transitions, peut-être plus qu’à l’aller. Mais je ne vois pas une raison qui me ferait dire que le PSG ne va pas passer.»

La suite après cette publicité

Sergie Aurier est lui plus en retenue : « je pense qu’ils peuvent le faire. Mais attention, à Anfield, la pression et le pressing seront énormes. Ce sera comme ça pratiquement tout le match. Il faudra garder les bonnes choses du match aller, bien sûr, mais je pense que ce sera complètement différent.» Enfin, l’ancien gardien du PSG Kevin Trapp, aujourd’hui à Francfort, s’est amusé de la question, expliquant qu’il a «déjà répondu à cette question, et je l’ai fait auprès du président Nasser. Je lui ai écrit pour lui dire qu’ils allaient le faire !» Des impressions rassurantes à quelques heures d’un choc qui décidera de la saison du PSG.