Equipe de France, Chelsea : l'annonce forte d'Olivier Giroud

Le club des 100. A 34 ans, Olivier Giroud appartient au cercle très fermé des Bleus ayant honoré 100 sélections en équipe de France. Un cercle où figurent Lilian Thuram (142 sélections), Thierry Henry (123), Hugo Lloris (119), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) ou encore Didier Deschamps (103). L'attaquant de Chelsea a passé la barre fatidique des 100 sélections lors du match face à l'Ukraine le 7 octobre dernier (7-1). Une centième gagnante puisqu'il avait marqué un doublé ce jour-là.

La suite après cette publicité

Une fierté pour Olivier Giroud qui avait confié à la FFF : «j’ai signé en Ligue 1 à 25 ans. C’est un parcours atypique. À partir du moment où j’ai eu la chance d’être en Équipe de France, ça n’était que du bonus. En engrangeant les sélections, je ne me suis jamais fixé aucune limite, j’ai avancé étape par étape. Je suis resté dans cette équipe grâce à mon efficacité et à ce que je lui apporte. C’est un beau chiffre, 100, mais j’ai encore de belles années devant moi et je compte bien continuer et à progresser encore dans la hiérarchie des buteurs». Avec 42 buts en 104 capes, le champion du monde 2018 veut aller encore plus haut.

Une situation contrastée en club et en sélection

D'autant que chaque rassemblement en équipe de France est une véritable bouffée d'oxygène pour l'ancien joueur de Montpellier. Comme lors de la première partie de saison 2019-20, Frank Lampard ne fait pas beaucoup appel à lui. Depuis le début de l'exercice 2020-21, le natif de Chambéry n'est apparu qu'à six reprises toutes compétitions confondues. Il est entré en jeu à trois reprises en Premier League (36 minutes jouées au total). A cela, il faut ajouter une apparition en Ligue des Champions (28 minutes contre Rennes) et deux matches en Carabao Cup (94 minutes jouées). Barré par la concurrence chez les Blues avec Timo Werner ou Tammy Abraham, il n'a été titulaire qu'une fois.

Un cas qui inquiète Didier Deschamps. Comme l'an dernier, le sélectionneur national a mis en garde son attaquant. « Olivier Giroud le sait, la situation qu’il vit aujourd’hui ne peut pas s’éterniser. Pour mars, il faudra qu’il trouve une solution autre que celle-là ». La saison passée, le Frenchy, courtisé par plusieurs clubs dont l'Inter Milan et la Lazio, était finalement resté chez les pensionnaires de Stamford Bridge, avec lesquels il avait réalisé une belle deuxième partie de saison. Le club londonien avait d'ailleurs activé la clause prévoyant un an de contrat de plus pour le joueur, sous contrat jusqu'en 2021.

Olivier Giroud voit loin

Mais avec l'Euro 2021 en ligne de mire, rien ne dit que le Français restera cet hiver. Un footballeur qui, à 34 ans, a fait une annonce importante pour son avenir dans les colonnes de France Football. «Je ne me sens pas diminué, je suis en forme. Quand il y aura des signes, je le sentirai. Je serai lucide quand je prendrai conscience que j'ai perdu en vitesse, en explosivité, en jump... Mais j'espère avoir encore trois, quatre, cinq ans au plus haut niveau. C'est l'objectif (...) C'est une question de mental. Pour durer, il faut en avoir envie. La barrière qu'on se met, qu'on nous met, est psychologique. Dans les mentalités, à 35 ans, c'est fini. A force d'entendre parler de son âge, on peut se dire: "Mes jours sont comptés". Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat».

La trentaine bien entamée, Olivier Giroud veut donc encore évoluer pendant cinq années au plus haut niveau. Ce qui sera possible avec une hygiène de vie irréprochable et une excellente condition physique, en plus d'un mental à toute épreuve. Le Français, qui veut donc pousser jusqu'à pratiquement quarante ans, puisqu'il aura 39 ans dans 5 ans, se lance donc un défi de taille. Si en club cela sera certainement réalisable puisque de nombreux joueurs, à l'image de Zlatan Ibrahimovic (39 ans), prouvent qu'ils en ont encore sous le pied, en sélection, cela sera un peu plus compliqué pour lui. Mais comme on le dit souvent, impossible n'est pas français ! Et Olivier Giroud compte bien en faire la preuve.