Liga : le Betis punit Gérone et se rapproche du top 4

Gérone n’a rien pu faire face à l’efficacité andalouse. En déplacement en Catalogne, le Betis Séville s’est imposé avec autorité (1-3) et a relancé ses ambitions européennes. Johnny Cardoso a rapidement lancé les siens dès la 6e minute, avant qu’Antony ne double la mise à la 39e. Trois minutes plus tard, Isco a parachevé le travail d’un beau geste (42e), pliant le match avant même la pause.

Cristhian Stuani a finalement réduit l’écart à la 86e (1-3). Grâce à ce succès convaincant, les Andalous ont grimpé à la 6e place de Liga et sont revenus à une unité seulement de Villarreal, actuel 4e et virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Gérone, de son côté, a calé à la 16e place et a vu la zone de barrages se rapprocher dangereusement, à seulement quatre points.