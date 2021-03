Le plan du Real Madrid pour son gros coup de l'été, Hansi Flick fait trembler le Bayern

La suite après cette publicité

Le Real Madrid ne veut pas changer ses plans pour CR7

En Espagne, le mercato agite tout Madrid depuis quelques jours. En effet, depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions, le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance au Real ! Ce matin, AS lui accorde sa Une et se questionne sur «l'inconnue Cristiano» ! Et selon le journal madrilène, il y a plusieurs éléments de réponse. En effet, la Vieille Dame pourrait laisser partir le joueur libre à la fin de la saison, sauf que son salaire de 31 M€ par an serait l'un des principaux freins à un retour à la Casa Blanca. Malgré ses 36 ans, il reste une valeur sûre et surtout si le Real n'est pas en capacité de s'offrir Erling Haaland ou Kylian Mbappé cet été, un retour de CR7 permettrait aux dirigeants de gagner du temps en faisant revenir un joueur qui a tout gagné avec les Merengues. Rien n'est encore fait et cela relève du fantasme pour le moment, ce qui fait dire à Marca que «le Real doit s'en tenir à son plan initial», à savoir s'offrir l'une des superstars de demain : Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Selon le quotidien, les rumeurs sur CR7 ne changent pas les plans du Real qui doit d'abord se concentrer à équilibrer ses comptes et un retour de Ronaldo pourrait plomber les finances du club. Bref, rien n'est fait dans ce dossier…

Pendant ce temps, l'Italie le défend…

Mais en Italie on fait front derrière le quintuple Ballon d'Or. Cible des critiques après l'élimination de la Juve en Ligue des Champions, le Portugais a répondu face à Cagliari, hier, avec un triplé en une mi-temps. La Vieille Dame s'est imposée (3-1) et Tuttosport demande aux détracteurs du Portugais de «se taire» maintenant ! Surtout, Ronaldo a dépassé un nouveau record en inscrivant son 770e but en carrière. Cette fois, «il dépasse Pelé et envoie un message sans équivoque à ceux qui l'ont durement critiqué après la terrible soirée contre Porto», juge le quotidien. De son côté, La Gazzetta dello Sport indique que «le Roi Pelé applaudit et félicite son successeur». Le Corriere dello Sport parle de «rédemption» pour CR7 après le flop européen. Ce triplé retentissant s'affiche aussi au Portugal qui prend la défense du héros de la nation où A Bola se moque des critiques le visant avec un cinglant : «Parlez maintenant» ! Si la Juve a gagné hier après-midi, c'est bien l'Inter qui est toujours en tête grâce à sa victoire (2-1) face au Torino. Pour le Corriere, «le Scudetto est servi» pour les Nerazzurri qui possèdent 9 points d'avance sur leur dauphin l'AC Milan qui s'est incliné hier soir (1-0) contre le Napoli.

L'avenir d'Hansi Flick n'est pas assuré au Bayern

On termine ce tour de la presse en Allemagne où il y a des secousses au Bayern Munich ! Alors que Joachim Löw a annoncé son départ de la sélection allemande après l'Euro 2020, Hansi Flick pourrait être son successeur. En effet, Jürgen Klopp a juré fidélité à Liverpool, alors le coach du Bayern fait figure de favori surtout que tout n'est pas rose en interne. Ce matin, Bild se demande carrément si «Flick va quitter le Bayern ?» Rien n'est sûr, mais le coach allemand pourrait claquer la porte en fin de saison et reprendre le flambeau de la NationalMannschaft ! Affaire à suivre…