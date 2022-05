PL : Arsenal récupère sa 4ème place après sa victoire sur le terrain de West Ham

Après avoir perdu à domicile jeudi dernier face à Francfort en demi-finale aller de Ligue Europa et avant de retrouver les Allemands dans quelques jours, West Ham (7e), qui faisait légèrement tourner, recevait Arsenal (5e) au Stade Olympique de Londres pour un des nombreux derby de la capitale anglaise. Les Gunners étaient repassés 5e après la victoire de Tottenham face à Leicester, mais ils avaient à cœur de récupérer leur place qualificative pour la Ligue des Champions en confirmant les belles victoires acquises face à Chelsea et Manchester United. C'est chose faite avec cette victoire sur le terrain des Hammers, qui les fait donc repasser à la 4e place du classement.

La suite après cette publicité

Alors que la première période n'était pas d'un très bon niveau, les deux équipes se réveillaient avant la pause. Après un arrêt de Fabianski sur une frappe de Nketiah déviée en corner, Rob Holding ouvrait le score de la tête (38e). Cependant les Hammers ne lâchaient rien, et après une belle claquette de Ramsdale sur une tête de Rice (41e), c'est Jarrod Bowen, l'homme en forme à West Ham qui remettait les deux équipes à niveau après un bel enchainement dans la surface (45e). En début de seconde période, après un beau centre de Martinelli, repris de la tête par Gabriel les Gunners reprenaient l'avantage (55e). Malgré quelques occasions des deux côtés, le score n'évoluait plus. Les Gunners enchaînent donc avec une nouvelle victoire importante dans la course au top 4.