OM : comment Jean-Louis Gasset a préparé les jeunes contre Benfica

Jeudi, l’Olympique de Marseille a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa, en battant Benfica aux tirs au but. Pourtant, la tâche ne s’annonçait pas simple pour les Olympiens, compte tenu de tous les pépins physiques de l’effectif. Pour combler ces blessures avant et en cours de match, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a décidé de faire confiance aux jeunes, notamment Emran Soglo (18 ans), Gaël Lafont (17 ans) et Raimane Daou (19 ans).

Le premier nommé a été ménagé par le coach olympien, comme le souligne L’Équipe, avec notamment une alternance entre Luis Henrique et lui au poste de latéral gauche lors des entraînements pour brouiller les pistes. Mais lors de l’annonce de la composition de départ, le staff olympien a mis en confiance le jeune latéral. Même son de cloche pour les deux entrants cités, mis en confiance par JLG et Ghislain Printant. «Si vous êtes là, c’est que vous le méritez et que vous avez le niveau», ont dit les entraîneurs aux jeunes joueurs selon le quotidien national. Une belle marque de confiance, qui a souri au technicien marseillais.