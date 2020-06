L'AS Monaco recrute Anthony Musaba !

La suite après cette publicité

Cette semaine, l'AS Monaco ont officialisé plusieurs départs, dont ceux d'Islam Slimani, Adrien Silva ou encore Tiémoué Bakayoko. Mais ce vendredi, les pensionnaires du stade Louis II ont, cette fois-ci, annoncé une arrivée. «L’AS Monaco a trouvé un accord de principe avec le club néerlandais de NEC Nimègue pour le transfert d’Anthony Musaba (19 ans)», peut-on lire tout d'abord sur le communiqué de presse.

Puis il est indiqué : «Sa signature sera effective dès l’ouverture du marché international des transferts dont la date n’a pas encore été officialisée. Le jeune ailier droit néerlandais (1,82m) a d’ores et déjà satisfait à la traditionnelle visite médicale et doit s’engager pour une durée de cinq saisons. Également passé par les équipes de jeunes de Vitesse Arnhem, Anthony Musaba s’est distingué lors de la saison 2019/20 en étant notamment l’auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 25 apparitions sous le maillot de NEC Nimègue en Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise). Bienvenue, Anthony !»