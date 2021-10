OL : la nouvelle soirée de grande classe de Lucas Paqueta

À Lyon, si vous lancez un débat sur Neymar ou Dimitri Payet, les inconditionnels de l’Olympique Lyonnais vont vous répondre qu’un joueur met tout ce petit monde KO. Et ce joueur, c’est Lucas Paqueta (24 ans). Acheté pour seulement 20 M€ à l’AC Milan, où il traînait son spleen, le Brésilien revit sur les bords du Rhône. Auteur d’une première saison encourageante (10 buts, 7 assists en 34 matches, toutes compétitions confondues), l’ancien Rossonero a pris une autre dimension cette année.

Aujourd’hui, c’est simple, il y a un OL avec et sans Paqueta (5 buts, 2 assists en 13 matches). Et, heureusement pour les Gones, leur milieu offensif se donne à fond pour son club. Le dernier exemple en date est d’ailleurs marquant. Alors qu’il était titulaire avec le Brésil face à l’Uruguay le 14 octobre au soir, il n’a pas hésité à jouer contre Monaco deux jours plus tard, alors que les autres Sud-Américains, dont ceux du PSG, n’étaient pas disponibles du week-end.

Et hier soir, il a une nouvelle fois sorti le grand jeu au cours d’une soirée encore un peu spéciale pour lui. Avant leur troisième match de poule de Ligue Europa face au Sparta Prague, les Gones avaient annoncé la couleur. Vainqueurs de leurs deux premières rencontres, les Rhodaniens comptaient s’imposer en République tchèque. Mais à la surprise générale, Paqueta n’était pas titulaire au coup d’envoi. La raison ? Le Brésilien a été sanctionné à cause d’un retard à la causerie.

Sanctionné, Paqueta a eu une réponse de champion

« J’ai déjà discuté un peu avec son agent aussi et, malheureusement, il n'y a pas de choix. C'est décidé avant (avec les valeurs du club). On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard, la porte était déjà fermée. Et à partir du moment où elle est fermée et que le coach démarre la causerie, si un joueur n'est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer », a confié Juninho au sortir du match.

Pas de traitement de faveur donc pour Paqueta. Mais qu’importe, le numéro 10 de l’OL n’en a pas pris ombrage. Entré en jeu au retour des vestiaires (à la place de Tino Kadewere) alors que son équipe était menée 2-1, l’Auriverde a été l’un des éléments essentiels, avec Karl Toko Ekambi, de la remontada lyonnaise. Positionné à la pointe de l’attaque des Gones, Paqueta a, contrairement à Kadewere, martyrisé les défenseurs tchèques, mais il a surtout encore fait mouche.

Quelques minutes à peine après avoir touché du bois, le Brésilien a permis aux siens de passer devant pour la première fois du match, avant que KTE ne scelle le succès lyonnais (4-3). Une réaction qui a plu à son coach, Peter Bosz. « Je lui ai dit que je voulais voir les excuses sur le terrain si nécessaire. Malheureusement, c’était nécessaire en 2e mi-temps. Il a montré la vraie mentalité. Il a donné la bonne réponse. » De quoi rendre Lucas Paqueta encore plus indispensable à l’OL.