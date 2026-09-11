Stade Rennais - OM : les compositions probables

Cette semaine, la Ligue des Champions a fait son grand retour. Une compétition à laquelle le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille ne participent pas cette saison. Mais les deux écuries espèrent bien la retrouver la saison prochaine. Pour y parvenir, il faudra faire une belle année en Ligue 1. Cela passera par de bons résultats, notamment ce soir lors du choc opposant les Bretons aux Phocéens. Au Roazhon Park, les Rennais comptent bien poursuivre leur série d’invincibilité, eux qui sont actuellement à la cinquième place du classement avec un bilan de 2 victoires et 1 nul en 3 journées.

La suite après cette publicité

De son côté, l’OM pointe à la dixième place. Les Olympiens ont remporté une rencontre avant d’enchaîner avec 2 défaites face à Monaco et au Paris FC. Ils comptent bien stopper l’hémorragie ce vendredi soir à 20h45 (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). L’occasion pour Bruno Genesio de retrouver un club qu’il a dirigé entre 2021 et 2023 avec plus ou moins de succès. Pour ce choc, l’entraîneur français de 60 ans ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, tous deux à l’infirmerie.

Un duel à distance entre les buteurs Gouiri et Lepaul

Mais il devrait miser sur un 4-2-3-1. Malgré quelques difficultés, Jeffrey de Lange débutera dans les cages. Pour l’aider à protéger le but marseillais, Genesio devrait faire appel à Emerson, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Timothy Weah, qui devrait avoir le brassard de capitaine. Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Højbjerg et Himad Abdelli feront la paire. En attaque, Igor Paixão, Angel Gomes et Amine Harit auront pour mission et objectif de soutenir Amine Gouiri, qui occupera la pointe de l’attaque. L’Algérien a marqué 4 buts en 3 matches, lui qui retrouvera aussi un club et un public qu’il connaît bien depuis son passage à Rennes.

La suite après cette publicité

Dans le camp d’en face, Franck Haise devrait opter pour un 4-1-4-1. Sans surprise, Brice Samba commencera dans les cages, lui l’ancien de l’OM. La ligne de défense Nagida-Rouault-Cresswell-Frankowski sera là pour l’aider à contenir les tentatives adverses. Devant le capitaine et ex-Marseillais Valentin Rongier qui évoluera dans l’entrejeu, on retrouvera le quatuor Al-Tamari-Thomasson-Camara-Blas. Tous auront pour but de soutenir Esteban Lepaul. En forme, le buteur français, pré-convoqué par Zinedine Zidane en équipe de France, en est à 3 buts en 3 matches. Il espère poursuivre sur sa lancée ce soir lors du choc Rennes-OM, qui s’annonce prometteur.