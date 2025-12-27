Le Barça piste un défenseur de Premier League

Le Barça suit de près Marcos Senesi, défenseur central argentin de Bournemouth dont le contrat expire à la fin de la saison d’après Sport. Âgé de 28 ans, Senesi s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League après 4 saisons au club anglais, et avait auparavant évolué au Feyenoord. Le joueur, gaucher, est réputé pour sa fiabilité défensive et pourrait quitter Bournemouth dès cet hiver si une offre convenable débarquait, même si le Barça privilégie pour l’instant un prêt ou un recrutement à moindre coût plutôt qu’un transfert immédiat.

Senesi a clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son contrat, ce qui pourrait inciter Bournemouth à demander une indemnité. Du côté du Barça, la direction, dont Deco et Hansi Flick, prévoit d’analyser le marché avant de se décider, notamment pour combler le poste de défenseur central après l’absence de longue durée de Christensen.