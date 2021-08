Manchester City a désigné le remplaçant de Sergio Agüero, le duo «Ibroud» fait saliver la presse italienne

La suite après cette publicité

Pep Guardiola a fait son choix entre Jack Grealish et Harry Kane

Le temps presse pour Harry Kane. À 28 ans, le buteur anglais souhaite franchir un nouveau cap dans sa carrière et cela semble passer par un départ de son club de toujours, Tottenham. Avec l'espoir d'enfin glaner des trophées et l'opportunité Manchester City qui s'est présentée, le joueur de 28 ans, considéré comme une priorité par les Skyblues pour remplacer Sergio Agüero, a fait part de ses envies d'ailleurs. La formation entraînée par Pep Guardiola a finalement jeté son dévolu sur Jack Grealish. Impossible pour les Citizens d'assumer financièrement ces deux transferts qui coûteront plus de 100M€ chacun, comme le rapporte The Manchester Evening News.

Le duo «Ibroud» enflamme l'Italie

Le champion du monde français Olivier Giroud n'a pas perdu de temps. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs quelques minutes seulement après son entrée de jeu, le Français a impressionné. De quoi donner des idées à la presse italienne qui imagine déjà le duo Ibrahimovic-Giroud porter l'attaquer des Rossoneri. La Gazzetta dello Sport a déjà trouvé un surnom à ce duo : «Ibroud». De son côté, l'entraîneur Stefano Pioli ne semble pas écarter cette option. Et vous, ça pourrait vous faire rêver ce duo «Ibroud» ?

La presse britannique s'inquiète pour Thomas Partey

Grosse inquiétude chez les Gunners. Arsenal s'est incliné hier face à Chelsea en match amical sur le score de 2-1. Une défaite anecdotique, si on excepte la blessure de Thomas Partey. L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a subi un tacle dangereux de Loftus-Cheek juste avant la pause. «La Partey est finie», ironise le Daily Mirror dans son édition du jour. En attendant de connaître la gravité de la blessure du joueur de 28 ans, il est fort probable qu'il manque le début de saison avec les Gunners. De quoi chambouler la fin du mercato estival des Gunners et l'avenir de Granit Xhaka qui pourrait finalement rester à Londres, lui qui était annoncé tout proche de l'AS Roma.