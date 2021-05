Manchester United : une défaite sur tapis vert face Liverpool ?

La suite après cette publicité

Ce dimanche, la rencontre entre Manchester United et Liverpool avait été reportée. La raison ? Un millier de supporters s'étaient rendus à Old Trafford s’introduisant sur la pelouse pour manifester contre la famille Glazer, qui possède le club mancunien, et lui demander de vendre. Et cette histoire pourrait valoir cher sportivement aux Red Devils.

Selon le Mirror, Manchester United pourrait perdre le match sans le jouer, car les règles de la Premier League et de la FA se contredisent sur les reports de match. Selon le règlement de la fédération anglaise, United pourrait être considéré comme fautif dans le fait que le match n'ait pas eu lieu. Liverpool pourrait donc récupérer trois points sans jouer le match. Cependant, la police a aussi décidé que le match ne pouvait pas commencer avec les débordements. La décision du report du match n’appartient donc pas qu’à Manchester United même si Liverpool a aussi accepté la décision. La Premier League pourrait alors décider d’accorder la victoire aux Reds.