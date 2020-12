PSG : Mauricio Pochettino a rencontré Unai Emery

Son arrivée au Paris SG ne fait plus aucun doute, et il faut dire que Mauricio Pochettino l'a soigneusement préparée. Le favori à la succession de Thomas Tuchel avait notamment placé les champions de France en titre parmi les écuries à analyser par son staff durant sa période d'inactivité, nous apprend The Independent.

Mais ce n'est pas tout, le journal anglais révèle aussi qu'après avoir été remercié par Tottenham, l'Argentin a rencontré Unai Emery, tout juste limogé par Arsenal, et que les deux hommes ont longuement évoqué les coulisses du club de la capitale, l'ancien défenseur étant curieux de savoir comment le Basque avait vécu ses deux saisons au Parc des Princes. Il sait donc parfaitement où il met les pieds.