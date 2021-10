Real Madrid : David Alaba et Éder Militão blessés

Coup dur pour la défense centrale du Real Madrid. AS rapporte que David Alaba s’est blessé mardi, lors de la rencontre entre le Danemark et l’Autriche (1-0). L’ancien joueur du Bayern Munich a subi un coup au genou gauche. Rien de grave d’après les premiers examens, mais sa présence pour le match de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk le 19 octobre prochain pourrait être compromise.

Même chose concernant Éder Militão. Le défenseur brésilien a été contraint de céder sa place lors de la rencontre entre la Seleção et la Colombie dimanche soir (0-0). Il souffre d’une blessure musculaire à l’arrière de la jambe droite, indique AS, et devrait lui aussi être absent face au club ukrainien. Il pourrait également manquer le Clasico face au Barça, le 24 octobre prochain.