PSG : la prolongation de Senny Mayulu avance aussi

Outre le dossier Fabian Ruiz que le PSG est proche de prolonger jusqu’en 2029, le PSG travaille depuis plusieurs semaines sur le nouveau contrat de Senny Mayulu (19 ans). Les négociations sont déjà engagées, alors que la direction souhaite lui faire signer un engagement à long terme, lui dont le bail actuel se termine en 2027.

Selon RMC, les discussions avancent bien. Le club de la capitale est très satisfait de la progression du jeune élément offensif et polyvalent. Entré pleinement dans la rotation de Luis Enrique depuis deux ans (66 matchs depuis ses débuts, 10 buts et 7 passes décisives), le Titi Parisien est considéré comme un élément d’avenir mais aussi de présent.