Chelsea : Dortmund se lance à la poursuite de Ian Maatsen

Éblouissant en Championship l’an dernier sous les couleurs de Burnley, Ian Maatsen peine à confirmer cette saison à Chelsea. Il faut dire que le jeune joueur de 21 ans n’a pas la confiance de Mauricio Pochettino, qui ne le fait que très peu jouer (201 minutes en Premier League) et qui l’utilise partout sauf à son poste naturel de latéral gauche. Malgré les blessures de Ben Chilwell et Marc Cucurella, l’entraîneur argentin persiste avec Levi Colwill et offre des miettes à Ian Maatsen, sur l’aile droite, comme face à Crystal Palace dernièrement (2-1).

La suite après cette publicité

En fin de contrat chez les Blues à l’été 2025, Ian Maatsen intéresse. Après le FC Barcelone, voici que le Borussia Dortmund pointe le bout de son nez selon le média néerlandais Vi. Le club allemand souhaiterait faire venir la pépite de Chelsea, et ce dès cet hiver si possible. Le natif de Vlaardingen viendrait apporter sa polyvalence au BVB, à l’instar de ce que faisait Guerreiro il y a peu. À voir si les Blues accepteront de céder leur jeune talent d’ici les prochains mois.