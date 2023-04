RC Lens-AS Monaco : Myron Boadu veut passer à autre chose

L’AS Monaco a peut-être perdu très gros dans la course au top 3 et donc à la Ligue des Champions en s’inclinant lourdement sur la pelouse du RC Lens (0-3), ce samedi soir, en Ligue 1. Touché, mais pas coulé, Myron Boadu a tenu à faire passer un message au micro de Prime Video après ce choc du week-end.

« C’était un match avec beaucoup d’intensité. On a essayé de donner, mais ça a été difficile. La semaine prochaine, il y a un autre match, il faut se battre et continuer à y croire. Le coach nous a dit qu’il faut qu’on reste ensemble, aujourd’hui, ce n’était pas très bon, mais il reste 6 matchs à jouer et il faut se battre pour les 3 premières places. Il faut rebondir. On a une équipe avec beaucoup de qualités. Il faudra gagner nos matchs. »

