LdC : la rencontre entre Lens et Arsenal à Bollaert classée à haut risque

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi. Et pour cette deuxième journée, le RC Lens reçoit Arsenal à Bollaert (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Une rencontre qui promet d’être incandescente entre des Londoniens qui sont troisièmes de Premier League et des Lensois qui retrouvent des couleurs depuis leur entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes contre le Séville FC. Les supporters anglais sont d’ailleurs attendus en nombre dans le Nord de la France pour soutenir leur équipe.

A la veille de cette rencontre prestigieuse entre Lens et Arsenal, les autorités locales ont d’ailleurs classé le match à haut risque alors que des incidents pourraient éclater entre les supporters des deux équipes sachant qu’environ 1.800 supporters anglais sont attendus dans le Nord de la France ce mardi tandis qu’une attention toute particulièrement sera aussi portée sur le cortège de ces derniers lors de leur déplacement dans le centre ville en direction du stade Bollaert.

