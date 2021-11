Villarreal-FC Barcelone : les compositions officielles

Après sa victoire lors du derby contre l'Espanyol en Liga (1-0), le FC Barcelone doit enchaîner à Villarreal, à l'occasion de la 15ème journée (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Après avoir réalisé deux clean sheet pour ses deux premiers matches, Xavi veut poursuivre chez le 12e. Mais la tâche s'annonce ardue : les Blaugrana n'ont jamais gagné en déplacement cette saison (3 nuls, 2 défaites).

Pour ce match, le Barça se présente en 4-3-3 aux allures de 3-4-3, avec une défense Araujo - faux arrière droit, Piqué, Eric Garcia, Alba - piston. Au milieu, de Jong et Nico accompagnent Busquets alors que devant Memphis est entouré de Gavi et Ez Abde. Par rapport au match face à l'Espanyol, entrées de Ronald Araujo et Ez Abde et sorties de Mingueza et d'Akhomach. Et par rapport au onze aligné contre Benfica, ce sont Lenglet et Demir qui filent sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Parejo - Moi Gómez, Yeremy Pino, Danjuma

FC Barcelone : ter Stegen - Ronald Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba - de Jong, Busquets, Nico - Ez Abde, Memphis, Gavi