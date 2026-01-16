Angers n’appelle pas Himad Abdelli pour affronter l’OM

C’est l’un des gros dossiers du mercato hivernal en Ligue 1. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs d’Angers depuis quelques saisons, l’international algérien Himad Abdelli est très convoité. À 6 mois de la fin de son contrat, il est notamment dans le viseur de l’OM qui aimerait le récupérer dès cet hiver. Le joueur a déjà un accord avec son club de coeur mais il faut désormais convaincre le SCO de s’en séparer et les négociations prennent du temps.

Ironie du sort, ce samedi, Angers et l’OM s’affrontent en Ligue 1. Et le SCO a décidé de ne pas appeler Himad Abdelli pour ce match face à sa potentielle future équipe. «C’est très, très particulier comme cas ! Je suis plus surpris pour Himad. On sentait chez lui une envie de terminer son contrat pour effectuer une bonne saison et avoir le choix en juin. C’est un joueur très important pour nous et ce serait une très mauvaise nouvelle. Ce match face à l’OM ? On en a discuté avec lui et ce n’est pas évident du tout » a lancé le coach Alexandre Dujeux à ce sujet.