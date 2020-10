Mercato OM : André Villas-Boas l'a mauvaise

L’Olympique de Marseille a donc bouclé son mercato, dans le sens des arrivées, avec quatre transferts. L’arrivée gratuite de Yuto Nagatomo, l’achat définitif d’Alvaro Gonzalez, le joli coup Pape Gueye et le pari brésilien avec Luis Henrique. Enfin, les phocéens se sont fait prêter le défenseur du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi et le milieu de terrain français du Bayern Munich Michaël Cuisance. L’arrivée de ce dernier semblait d’ailleurs marquer une fin intéressante du marché marseillais.

La suite après cette publicité

En réalité, il y a pas mal de frustration. Chez les observateurs tout d’abord. Ces derniers s’étonnent de l’absence d’une doublure pour Hiroki Sakai sur le flanc droit de la défense depuis la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich et des présences de Kevin Strootman et son imposant salaire et du pestiféré Kostas Mitroglou. Et puis, il y a le constat que tout le monde dresse, y compris André Villas-Boas : aucun attaquant de métier n’a été recruté pour venir épauler Dario Benedetto. Et ça commence à agacer AVB.

AVB voulait Darwin Nuñez

Luis Henrique n’est en effet pas considéré comme un vrai numéro 9 et il va sans dire que le coach portugais ne compte pas sur Mitroglou, ni sur Valère Germain pour animer le front de son attaque. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle d’ailleurs que AVB a tout fait pour dénicher sa recrue idoine et que Luis Henrique n’était pas une priorité. Au départ, le technicien lusitanien voulait à tout prix faire venir l’Uruguayen Darwin Nuñez.

Le quotidien ajoute que les négociations avec Almeria avançaient bien avant que la tornade Benfica ne vienne faire tout capoter avec une offre de 25 M€. Un revirement de situation qui a énormément déçu AVB. Et quand l’OM lui a proposé d’autres noms, Villas-Boas n’était pas spécialement emballé. Pour preuve, le club phocéen a même tenté un dernier assaut sur M’baye Niang. Rennes était disposé à le céder en prêt, mais AVB a refusé. Frustré par le dossier du 9 ainsi que par le départ de Sarr non compensé, AVB n’a pas vraiment apprécié les dernières heures du mercato.