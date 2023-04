PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance une enquête contre Christophe Galtier

L’avenir de Christophe Galtier s’écrit en pointillé mais peut-être pas à cause des résultats sportifs. Avec déjà 8 défaites au compteur en 2023, des performances en chute libre en championnat, dont le club est toujours leader, une élimination en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions, l’entraîneur se trouvait déjà en équilibre précaire. Il a dirigé la séance normalement ce matin, comme si de rien n’était. Les accusations faites par Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, révélées dans l’After Foot hier sur soir sur RMC, risquent pourtant de sceller son sort. Elles font échos à des accusations qu’il avait déjà tenu de manière parcellaire en septembre dernier.

Ce dernier relate dans un mail transmis à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos, le contenu d’une conversation tenue la saison dernière avec l’agent et fils adoptif de Galtier, John Valovic-Galtier. Des propos que confirmait l’entraîneur niçois d’alors. «Il m’a dit : hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas», basant ces remarques sur les critères religieux et de couleur de peau.

Al-Khelaïfi aurait découvert l’affaire lors des premières révélations

Évidemment, ces révélations font l’effet d’une bombe. Difficile de croire que le PSG n’était pas au courant de cette affaire. Le milieu du football est minuscule. Tout le monde parle, tout le monde se connaît. Il n’empêche qu’à croire le club de la capitale, dans une information relatée par RMC, on découvre ce dossier à Doha, d’où Nasser Al-Khelaïfi suit les événements depuis hier soir. Une enquête est menée par l’entourage du président. «S’il l’avait su, jamais Galtier n’aurait pu signer au PSG, impossible», explique en off une source proche du dirigeant.

Alors sur le CUP a officiellement demandé le départ de Galtier «si les faits qui lui sont reprochés sont avérés», la direction pourra mener son enquête auprès d’INEOS, l’actionnaire majoritaire du Gym. Les deux directions entretiennent de bonnes relations même si elles sont en concurrence sur le rachat de Manchester United, et si les Anglais ont réussi à "chiper" Jean-Claude Blanc au PSG. La première réaction publique de Christophe Galtier sera également très attendue. Le technicien de 56 ans doit tenir une conférence de presse d’avant-match (PSG-Lens, samedi 21h) vendredi à 13h. Elle risque d’être incandescente.