Hiroki Sakai explique pourquoi il quitte l'OM

L'histoire d'amour se termine. Après cinq saisons de bons et loyaux services, Hiroki Sakai (31 ans) a choisi de mettre un terme à sa relation avec l'Olympique de Marseille. Alors qu'il lui restait un an de contrat (juin 2022), le latéral droit a préféré céder à l'offre du club japonais d'Urawa.

Au cours d'un entretien accordé ce mardi à La Provence, l'international nippon (64 sélections, 1 but), très reconnaissant envers le club phocéen et ses supporters, a expliqué pourquoi il avait décidé de cette orientation pour sa carrière. Évidemment, la perspective de rentrer au pays après près de dix ans passés à l'étranger a pesé. Mais l'OM reste la principale raison.

Les raisons du départ

«À vrai dire, je souhaitais continuer à jouer ici encore le plus longtemps possible. Mais en tant que joueur étranger utilisant le quota d’étrangers, je me suis donné moi-même un objectif de bien servir le club pour chaque match, pour chaque saison», a-t-il expliqué au quotidien régional avant de poursuivre.

«Cette année, j’ai participé à beaucoup de matches. Mais je me suis posé la question de savoir si j’avais aidé le club. Et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de partir. Je considère que je dois assumer ma responsabilité envers le club. J’avais décidé de partir si je n’arrivais pas à assumer cette responsabilité», a-t-il précisé. Un exercice d'autocritique rare qui ne risque pas de faire baisser la cote du natif de Kashiwa auprès des supporters de l'OM, qui louent depuis longtemps son sens du devoir.