PSG : Désiré Doué savoure sa folle semaine

Sa semaine a été sûrement inoubliable. Arrivé l’été dernier à Paris, Désiré Doué est l’homme en forme du côté du PSG ces dernières semaines. Auteur du tir au but de la qualification ce mardi à Anfield en 8e de finale de Ligue des Champions contre Liverpool, le milieu offensif de 19 ans a également connu sa première sélection avec l’équipe de France jeudi. Une folle semaine qu’il a clôturée par une victoire lors du Classique ce dimanche.

Titulaire et intéressant encore face à l’OM, Doué a savouré cette semaine de haute voltige au micro de DAZN : «je suis très content pour l’équipe et tout ce qu’on fait au quotidien. Il faut remercier l’entraîneur qui nous donne les bonnes tactiques. On a été très sérieux ce soir. On a remporté ce match important et on est contents. On essaye de tous se mettre au service du collectif. Ça nous réussit, c’est top. Demain Clairefontaine, ce soir, repos (rires).»