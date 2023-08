Al-Nassr : Seko Fofana se livre sur sa relation avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Seko Fofana a découvert un nouveau championnat depuis son transfert à Al-Nassr en provenance du RC Lens. En Arabie saoudite, le milieu de terrain a également fait la rencontre d’un certain Cristiano Ronaldo, son nouveau coéquipier au sein de la formation saoudienne. Arrivé lors de la précédente saison après son clash avec les dirigeants de Manchester United, l’attaquant portugais a tout de suite échangé avec l’ancien lensois, comme ce dernier l’a confié lors d’un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe.

«Il est très attachant, simple. Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c’est marrant (rires). On est surpris de voir à quel point un joueur avec sa carrière est dans l’échange, l’écoute. Et tu comprends vite, en le voyant bosser, pourquoi à 38 ans il est toujours aussi fort. C’est fou d’être aussi exigeant avec cinq Ballons d’Or. Quand il ne fait pas de gym, il ne se sent pas bien (rires). Mané est un exemple aussi. Il a un grand coeur et est ambitieux». De bon augure pour Al-Nassr !