Real Madrid : Kylian Mbappé élu joueur du mois

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé (25 ans) est au centre d’une affaire d’agression sexuelle présumée en Suède. Mais le footballeur français est visiblement très tranquille comme il l’a indiqué au Real Madrid hier selon [El Chiringuito](). De retour à l’entraînement après sa virée à Stockholm et une escale en Corse, KM9 travaille d’arrache-pied pour retrouver les terrains.

D’ailleurs, l’ancien joueur du PSG a appris une bonne nouvelle ce jeudi. En effet, le Real Madrid a annoncé qu’il a été élu joueur du mois de septembre. Un mois durant lequel Mbappé a joué 5 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 6 buts et de délivrer 1 assist. De quoi lui redonner le sourire. Le joueur a d’ailleurs confié : «je suis ravi et reconnaissant envers les supporters du Real Madrid et c’est un plaisir d’être le joueur du mois. Le plus important est de gagner des matchs ce mois-ci et j’espère pouvoir à nouveau remporter ce prix. Maintenant, nous avons trois matches très importants à venir et nous voulons les gagner. L’équipe et moi-même sommes prêts et j’espère que nous pourrons bien faire pour tous les Madridistas.» À lui de jouer !