OM : le cri du coeur de Mamadou Niang

On le sait, l'Olympique de Marseille n'est pas un club banal. Il laisse souvent d'immenses traces chez les joueurs qui ont évolué sous les couleurs phocéennes. C'est notamment le cas de Mamadou Niang, qui a côtoyé le club marseillais très longtemps et qui a même été le capitaine des champions de France 2010. Donc, forcément, les résultats de son ancienne écurie (2005-2010) ne laissent pas le Sénégalais insensible.

« Non, mais là l’OM ça va plus du tout », a ainsi tweeté celui qui a fini sa carrière de footballeur professionnel du côté d'Arles-Avignon en 2015 avec l'aide d'un émoji déçu à l'issue de la défaite de ce mercredi soir contre le Racing Club de Lens (0-1). On se demande maintenant tous comment les Phocéens vont pouvoir redresser la barre et rendre leurs supporters fiers, les anonymes comme les anciennes stars...