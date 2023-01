Quand Pep Guardiola s’offre au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Pep Guardiola et le FC Barcelone, c’est une longue histoire d’amour. Elle a débuté quand l’actuel entraîneur de Manchester City était encore joueur, avant de se poursuivre entre 2008 et 2012 d’abord comme coach de l’équipe B (pendant un an) puis de l’équipe première avec qui il a tout remporté. Avant d’affronter Arsenal en FA Cup ce vendredi, où il retrouvera son ancien adjoint Mikel Arteta, lui aussi passé le Barça, il a eu une petite phrase qui risque de faire du bruit.

En conférence de presse de veille de match, Guardiola s’est remémoré une anecdote à propos de son futur adversaire, lorsqu’ils étaient encore collègues. Il a affirmé qu’Arteta était le seul à ne pas célébrer les buts des Cityzens marqués contre Arsenal. «A un moment donné, je me suis dit : "ce gars aime Arsenal". Mais c’est comme moi, je peux entraîner partout mais si Barcelone m’appelle, je fonce. C’est mon club. » Forcément, cette déclaration ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd.

