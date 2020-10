PSG-SCO Angers : les compositions officielles

En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Angers, ce vendredi soir (21h) au Parc des Princes (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les Parisiens pourront compter sur la présence de leur star brésilienne, Neymar, non sanctionné lors de son passage devant la commission de discipline, mercredi. De son côté, le SCO tentera de mettre fin à une série de 5 défaites d'affilée, en terre parisienne.

Pour ce rendez-vous, Thomas Tuchel aligne un 4-2-3-1, au sein duquel Keylor Navas prend place dans les cages. En défense, Bakker, Kimpembe, Marquinhos et Florenzi sont titularisés. Le double-pivot est aujourd'hui composé de Leandro Paredes et Marco Verratti, tandis que les Rouge-et-Bleu pourront compter sur un trio offensif Draxler-Neymar-Mbappé pour aider Icardi à faire sauter le verrou angevin. Stéphane Moulin choisit quant à lui de faire confiance à son 5-4-1 habituel. Paul Bernardoni garde les buts, derrière une défense à 5 composée d'Aït-Nouri, qui annoncé à Wolverhampton dispute probablement son dernier match avec le SCO, d'Ebosse, Pavlovic, Ismaël Traoré et Bamba. Au milieu, Coulibaly et Capelle sont alignés à la récupération. Enfin, devant, Angelo Fulgini et Sada Thioub occupent les couloirs et tenteront d'alimenter Stéphane Bahoken, présent à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes - Draxler, Neymar, Mbappé - Icardi

Angers SCO : Bernardoni - Bamba, Traoré, Pavlovic, Ebosse, Aït-Nouri - Thioub, Capelle, Coulibaly, Fulgini - Bahoken