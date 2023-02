AC Milan : Stefano Pioli annonce enfin le retour de Mike Maignan

La suite après cette publicité

Absent des terrains depuis septembre dernier en raison d’une blessure récalcitrante au mollet gauche, Mike Maignan voit (enfin) le bout du tunnel. Le portier français, qui avait vu son retour être repoussé à plusieurs reprises ces dernières semaines, est désormais apte à jouer selon Stefano Pioli.

«Maignan va bien et va jouer. Mike était comme un lion en cage parce qu’il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas donner de conseils. Maintenant, il a cette possibilité, il est très motivé et va jouer, a confié le technicien italien en marge de la réception de l’Atalanta Bergame ce dimanche (20h45). Il a été le meilleur gardien de but la saison dernière, c’est un gardien très communicatif et c’est une chose importante. Il va bien mentalement et physiquement mais ne joue pas depuis cinq mois et donc il devra retrouver son rythme et ses positions.» Un retour qui pourrait s’avérer déterminant en vu du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Tottenham, dans un petit peu moins de deux semaines.

À lire

AC Milan : Mike Maignan tout proche d’un retour