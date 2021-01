Le PSG, champion du monde du turnover

Dans une année et une saison physiquement difficile pour les joueurs, le PSG est sans doute l’une des équipes les plus touchées par les blessures et les absences liées à la COVID-19. Preuve en est, aucun club dans les principales ligues du monde n’a autant fait tourner son effectif en championnat que Paris cette saison.

C’est une étude publiée par le CIES ce lundi qui le dit. Le PSG utilise beaucoup de joueurs. La forte rotation des joueurs au PSG peut s’expliquer par l’envie de préserver les meilleurs éléments pour la Ligue des Champions. Les onze joueurs les plus utilisés par le club de la capitale n’ont disputé que 58% des minutes en Ligue 1 cette saison en championnat. À titre de comparaison, les principaux rivaux du PSG pour la course au titre après 20 journées, à savoir l’OL, le Lille et l’OM, sont les trois équipes de Ligue 1 à avoir fait le moins tourner leur effectif avec entre 76% et 78% de minutes par le onze de base. Même son de cloche en Premier League où Aston Villa et Southampton, deux équipes qui réalisent un très bon début de saison, ont un onze qui a joué plus de 87% des minutes possibles en championnat. Exemple plus marquant encore, le pourcentage de minutes disputées par les onze joueurs les plus utilisés pour les autres grands clubs encore engagés en Ligue des Champions est de 78% à Liverpool, 75% au Real Madrid, ou encore 73% à Manchester City et au Bayern Munich.