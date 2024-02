OL - Nice : les compositions officielles

L’OL se frotte à un gros morceau ce soir dans sa quête de jours meilleurs. Lyon accueille Nice, dauphin du PSG, à 21h au Groupama Stadium, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Les Rhodaniens restent sur 2 succès en championnat, face à Marseille (1-0) et contre Montpellier (2-1). Les Niçois de leur côté ont perdu un derby de la Côte d’Azur animé dimanche face à Monaco (2-3), et perdu Dante sur carton rouge. Avec un petit point d’avance sur l’ASM et 2 sur Brest, les Aiglons voudront couper les ailes de l’OL ce soir.

Pour cette affiche, l’OL change deux hommes après sa victoire dans l’Hérault. Tolisso, absent, cède sa place à Mangala dans le 11. Mata prend celle d’O’Brien en charnière. Caqueret et Matic restent présents au milieu de terrain, Lacazette et Nuamah devant. Côté OGC Nice, en l’absence de Dante c’est Ndayishimiye qui semble devoir assurer l’intérim en défense au côté de Todibo. Sanson, Rosario et Thuram seront associés au milieu, derrière Cho, Laborde et Guessand.

Compositions

Lyon : Lopez - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret , Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette (cap.), Benrahma

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo (cap.), Ndayishimiye, Bard - Thuram, Sanson, Rosario - Guessand, Laborde, Cho