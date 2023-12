Pape Gueye, le joker qui tombe à pic pour l’OM !

En 2020, Pape Gueye, alors en fin de contrat au Havre se mettait d’accord et signait un contrat avec Watford. S’estimant dupé par un proche de la famille qui avait alors tout fait pour l’envoyer en Angleterre alors que Gueye disposait d’offres en France, le milieu de terrain sénégalais résiliait son contrat immédiatement sur les conseils d’un avocat et s’engageait finalement… à l’OM quelques semaines plus tard. Un joli coup pour le club phocéen, mais qui plaçait l’OM sous le coup d’une interdiction de recruter. Après plusieurs mois de recours, Marseille sortait indemne de cette affaire en juillet dernier. Mais pas l’international sénégalais qui écopait alors de 4 mois de suspension par le Tribunal arbitral du Sport, qui estimait alors que la faute revenait au milieu de terrain marseillais qui avait lui-même signé son contrat le liant à Watford.

Un vrai coup dur pour le joueur qui sortait d’un prêt convaincant de six mois au Séville FC (16 matches - 1 but en Liga) et qui avait été intégré en pré-saison par Marcelino qui comptait alors sur lui, preuve en est ses bonnes performances en amical durant la préparation estivale. Suspendu, Pape Gueye, impuissant devant cette situation, laissait alors ses coéquipiers entamer leur saison, pendant que lui partageait les entrainements avec le groupe pro avec le soutien de ses coéquipiers, du staff technique et de la direction du club phocéen. Le joueur qui a également pu compter sur le soutien sans faille des supporters, n’a jamais rien lâché durant ses moments difficiles.

Pape Gueye, un joueur qui fait l’unanimité en interne

Selon nos informations, Gueye, bien qu’éloigné des terrains, a eu une attitude positive durant sa suspension et est resté impliqué dans la vie du club en faisant notamment plusieurs déplacements avec l’équipe pro ou en participant à des actions caritatives comme le tournoi de l’enfance avec Vitinha organisé il y a quelques jours à l’Orange Vélodrome. Autant d’éléments qui font de l’ancien Havrais une personnalité très appréciée au sein du vestiaire et dont le retour à la compétition est forcément très attendu.

Il s’est préparé pour être opérationnel début décembre, date de son retour à la compétition. Le 18 novembre dernier, il a disputé une rencontre amicale de National 3 entre l’OM et l’Olympique de Valence pour retrouver du rythme. Un match sans encombre pour le vainqueur de la CAN 2022, qui a joué en sentinelle et qui a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses sensations malgré la défaite anecdotique des siens. Pape Gueye, qui n’est plus suspendu, est à la disposition du groupe de Gennaro Gattuso pour la rencontre face à l’OL.

Une excellente nouvelle pour un Gennaro Gattuso qui compte sur lui et qui attend son retour avec impatience. Encore plus depuis la blessure de Valentin Rongier absent jusqu’au début de l’année 2024. De quoi permettre au milieu international sénégalais aux 17 sélections qu’il n’a rien perdu de son talent et qui va devoir cravacher pour tenter d’obtenir une place pour la CAN 2024 en janvier prochain. Après il sera temps de penser à son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2024 et qui est toujours suivi en Allemagne (Borussia Monchengladbach) et en Angleterre.