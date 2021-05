EdF : Michel Platini réagit au retour de Karim Benzema

La suite après cette publicité

C’est surement l’une des nouvelles qui a le plus agité la planète football, et surtout la France, ces dernières semaines. Le retour de Karim Benzema en équipe de France, 5 ans après sa dernière sélection, n’a pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités. Aujourd’hui, c’est au tour de Michel Platini, légende des Bleus et vainqueur de l’Euro en 1984, de donner son avis sur le come-back de KB9. L’ancien numéro 10 a semblé étonné par le choix de Didier Deschamps, bien qu’il considère le retour de Benzema comme une bonne nouvelle pour l’équipe de France.

« Ma première réaction ? Tout ça pour ça ! Pourquoi ne pas l’avoir repris plus tôt, s’il n’y a pas de problème ? Tout le monde sait que Benzema mérite sportivement d’être en Équipe de France. S’il n’était plus sélectionné, c’était pour des raisons autres que le football. C’est de la politique. Il faut demander à la FFF et à Didier Deschamps pourquoi ils l’ont réintégré. Moi, je ne vois que le joueur. Benzema possède un double talent, celui de bien jouer pour lui, mais aussi celui de bien faire jouer les autres. Regardez comment il s’est mis au service de (Cristiano) Ronaldo, avant de prendre une autre dimension quand Ronaldo est parti à la Juventus. Benzema sera bien pour (Kylian) Mbappé. (Olivier) Giroud est sûrement mieux pour (Antoine) Griezmann. Mais abondance de biens ne nuit pas. À la dernière Coupe du monde, les Belges (Romelu) Lukaku, (Kevin) De Bruyne et (Eden) Hazard, dans des profils assez comparables à ceux de Benzema, Mbappé et Griezmann, ça combinait plutôt bien », explique-t-il à L'Équipe.